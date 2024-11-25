İstanbul'da Çalınan Otobüsü Parçalamaya Çalışan Zanlılar Güvenlik Kamerasında

Olayın Gelişimi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde çalınan özel halk otobüsü, Tuzla'da parçalanmaya çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 18 Kasım'da otobüs sahibi N.A.'nın, park halindeki aracının çalındığı ihbarı üzerine derhal inceleme başlattı.

Hırsızlığın İzleri Tuzla'da Bulundu

Araç takip sistemi sayesinde çalınan özel halk otobüsünün konumu Tuzla, Orhanlı Mahallesi, Demokrasi Caddesi'ndeki bir iş yerinde tespit edildi. Bu bilgiye dayanarak adrese düzenlenen operasyonda Z.A.Ö. (47), Murat H. (46) ve Salih H. (51) gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde otobüsün iç koltuk ve elektronik aksamlarının kısmen söküldüğü belirlendi.

Şüphelilerin Suç Geçmişi Ortaya Çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerden Murat H.'nin 1, Z.A.Ö.'nün ise 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Otobüsü çalmakla suçlanan Murat H. ve Salih H., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. "Suç eşyasının satın alınması ve mala zarar vermek" suçundan ifadesi alınan Z.A.Ö. ise serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Öte yandan, şüphelilerin otobüsü götürdükleri bölgede güvenlik kameralarının kayıtlarını da ele geçirildi. Bu görüntüler, olaya dair önemli delil niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.