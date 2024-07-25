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İstanbul'da Cami İmamına Okla Saldırı: Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da okla yaralanan cami imamı için şüpheli tutuklandı, tedavi sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:45
İstanbul'da Cami İmamına Okla Saldırı: Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Cami İmamı Okla Yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir cami imamı olan D.K., caminin yakınlarında okla saldırıya uğradı. Yaralanan imam, derhal hastaneye kaldırıldı ve tedavi süreci devam ediyor.

Şüpheli Tutuklandı

Olayın ardından yakalanan zanlı M.F.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, D.K.'nın caminin yakınlarında yürüdüğü sırada gerçekleşti. Vatandaşlar, M.F.G.'yi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Yaralanan imam, hemen hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Olay, cami imamı ve toplumu derinden etkileyen bir durum olarak kayıtlara geçti.

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