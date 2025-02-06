İstanbul'da 'Çekdar' Suç Örgütü Operasyonunda Tutuklamalar Başladı

İstanbul'da 'Çekdar' Suç Örgütüne Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan şüphelilere dair Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısına ulaşıldı. Çekdar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ömer Baran Kandemir liderliğindeki silahlı suç örgütü için 'suç örgütü kurma', 'yönetme ve üye olma', 'nitelikli yağma', 'işkence yapma' ve diğer bir dizi suçlama ile işlem yapılmakta.

Şüphelilere Yönelik İşkence ve Eziyet İddiaları

Sevk yazısında, tutuklanan 11 şüphelinin sistemli bir şekilde müştekilere eziyet ve işkence yaptıkları kaydedildi. Müştekilere yönelik gerçekleştirilen darp eylemlerinde, cam parçaları kullanılarak yaralar açıldığı ve bunların üzerine kolonya dökülmek suretiyle işkence yapıldığı belgelerle sabitlenmiş durumda.

Mağdurlar Üzerinden Hüküm Kurma Çabaları

Yazıda, müştekilerin şikayetçi olmamaları için işkence anlarının kaydedildiğine ve bu sırada mağdurların para, cep telefonu ve ziynet eşyalarına el konulduğuna dikkat çekildi. Tüm şüphelilerin yaklaşık 6 saat süresince sistematik şekilde ortak bir baskı uyguladıkları vurgulandı.

Hakimlik Sorguları ve Şüphelilerin İfadeleri

Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Mehtap Y. hakimlik ifadesinde “Hiç kimseyle bir örgütle toplu olarak hareket etmedim” diyerek suçlamaları reddetti. Şüpheli Cihan Ö. ise olayların tahmin edilenden daha büyük bir hal aldığını belirterek, “Korkuyla söyleneni yaptım” ifadesini kullandı.

İstanbul Emniyeti'nin Başarılı Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde gerçekleştirilen silahlı saldırılara yönelikti. Yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu kadınlar ile erkeklerin alıkonulması ve cinsel saldırı eylemleri ile ilgili görüntüler bulundu.

Toplamda 11 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, adalet süreci devam ederken, soruşturmanın boyutları da derinleşiyor.