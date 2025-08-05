İstanbul'da 'Change' Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Merkezli 'Change' Operasyonu

İstanbul merkezli olarak 10 ilde düzenlenen 'change' araç operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin Eylemleri

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet gibi suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, bazı şüphelilerin ağır hasar kaydı bulunan araçların seri numaralarını, yurt dışından getirdikleri veya piyasadan temin ettikleri hacizli araçların üzerine uygulayıp, bu araçları haksız kazanç elde etmek amacıyla sattıkları tespit edildi.

Operasyon Detayları

Operasyonlar, İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Çorum, Adıyaman, Balıkesir, Kocaeli ve Diyarbakır'da gerçekleştirildi ve toplamda 31 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 6 zanlının cezaevinde olduğu belirlendi ve operasyonlarda 45 araç ele geçirildi.

Adli Süreç ve Emniyet Açıklaması

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, düzenlenen basın toplantısında, haksız kazanç elde eden suç şebekelerine karşı mücadelelerinin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Yıldız, "Kanun karşısında hile ve sahtekarlık yapanlar İstanbul polisimizin gözünden kaçmayacaktır." dedi.

Operasyonlarda ele geçirilen araçlar, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen araçlar Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen araçlar Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.