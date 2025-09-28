İstanbul'da 'change' ve parça satışıyla oto hırsızlığı: 4 tutuklama

İstanbul Emniyeti, çaldıkları araçları parçalayıp yedek parça olarak satan veya piyasadaki ağır hasarlı araçlarla "change" yaparak satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmayı yürüten ekipler, farklı ilçelerde benzer yöntemin kullanıldığını tespit etti.

Operasyon ve soruşturma

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar bölgelerinde, aynı marka otomobillerin taklit kontak anahtarı uydurularak çalınması üzerine çalışma başlattı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, çalınan araçların Bağcılar Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki ara sokaklarda gizlendiği belirlendi.

İncelemelerde, bazı araçların parçalanıp yedek parça olarak satıldığı, bazılarının ise piyasadan satın alınan ağır hasarlı araçlarla "change" yapılarak satışa sunulduğu ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Gözaltı, deliller ve tutuklama

Adres ve kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, 19 Eylül'de Sancaktepe, Kadıköy, Ataşehir, Bahçelievler, Avcılar ve Bayrampaşa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 8 oto hırsızlığı ve 2 kez resmi belgede sahtecilik olmak üzere 10 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çalınan araçlardan 3'ü ele geçirilirken, emniyete getirilen şüphelilerden A.G'nin (73) çeşitli suçlardan 29, U.K'nin (42) 19, Y.D'nin (45) 15 ve A.U.K'nin (57) 2 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin araçları çalma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da çaldıkları araçları parçalayıp yedek parça olarak satan veya "change" yöntemiyle piyasaya süren 4 şüpheli tutuklandı.