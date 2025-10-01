İstanbul'da Çin'in Uygurlara Yönelik Politikaları Konsolosluk Önünde Protesto Edildi

İstanbul'da Çin Konsolosluğu önünde Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşları, Çin'in Sincan politikalarını protesto etti; marşlar okundu, basın açıklaması yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:26
İstanbul'da Çin'in Uygurlara Yönelik Politikaları Konsolosluk Önünde Protesto Edildi

İstanbul'da Çin'in Uygurlara Yönelik Politikaları Konsolosluk Önünde Protesto Edildi

İstanbul'da, Çin Konsolosluğu yakınında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları protesto etti. Eylem Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki konsolosluk binası önünde gerçekleşti.

Eylem ve sloganlar

Protestoya Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ile Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri katıldı. Katılımcılar ellerinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Türk bayrakları taşıyarak slogan attı. Grup ayrıca İstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Marşı'nı okudu.

Basın açıklaması

Grup adına basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Doç. Dr. Alimcan Buğda, toplanma amaçlarının Çin'in Sincan politikalarını protesto etmek olduğunu ve bu uygulamaları kabul etmediklerini söyledi.

Açıklamanın ardından gösteri barışçıl bir şekilde sona erdi ve grup dağıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, İstanbul'un Çin Konsolosluğu yakınında...

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, İstanbul'un Çin Konsolosluğu yakınında protesto edildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, İstanbul'un Çin Konsolosluğu yakınında...

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den BM Tutum Belgesi: 'Tek Çin' ve 2758 Sayılı Kararın Üzerinde Israr
2
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
3
Kahramanmaraş Göksun'da İş Yerini Yakmaya Kalkışan Şüpheliden Biri Tutuklandı
4
Türk Kızılay'dan Adana'da 200 Küçük Üreticiye Tarımsal Destek
5
Ordu'da 21 Kilogram Esrar Ele Geçirildi: 2 Zanlı Tutuklandı
6
Küresel Sumud Filosu'ndan Tadhg Hickey: 'Çağın en psikopat ordusuyla karşılaşacağız'
7
Yunanistan Sendikalarından Küresel Sumud Filosu'na Destek — 76 Sendika Uyardı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin