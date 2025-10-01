İstanbul'da Çin'in Uygurlara Yönelik Politikaları Konsolosluk Önünde Protesto Edildi

İstanbul'da, Çin Konsolosluğu yakınında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları protesto etti. Eylem Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki konsolosluk binası önünde gerçekleşti.

Eylem ve sloganlar

Protestoya Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ile Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri katıldı. Katılımcılar ellerinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Türk bayrakları taşıyarak slogan attı. Grup ayrıca İstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Marşı'nı okudu.

Basın açıklaması

Grup adına basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Doç. Dr. Alimcan Buğda, toplanma amaçlarının Çin'in Sincan politikalarını protesto etmek olduğunu ve bu uygulamaları kabul etmediklerini söyledi.

Açıklamanın ardından gösteri barışçıl bir şekilde sona erdi ve grup dağıldı.

