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İstanbul'da Çocuk Arkadaş Katili Mi?

Esenyurt'ta bir parkta çakmak gazı kullanan iki çocuk arasında yaşanan kavga, birinin ölümüyle sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:30
İstanbul'da Çocuk Arkadaş Katili Mi?

Esenyurt'ta Trajik Olay

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir çocuk arkadaşı Y.H.Y.'yi boğarak öldürdüğü iddia edilen E.A., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yer alan bir parkta gerçekleşti.

Arkadaşlık Draması

Olay gecesi, 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. İddialara göre, E.A'nın Y.H.Y.'nin boğazını sıktığı sırada, Y.H.Y. yere düşerek bayıldı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olayda Devrede

Hareketsiz kalan Y.H.Y.'yi gören vatandaşlar, hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.H.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailelerin Acı İfadeleri

Ölen çocuğun babası Erdoğan Ö, "İlk önce arkadaşlıklarının samimi olduğunu duyduk. İkisi çakmak gazı çekip birbirine sarılmışlar. Oğlum boğularak hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Aile, yaşanan trajediyi derin bir üzüntüyle karşıladı.

Y.H.Y.'nin annesi Nazlı Y. ise evladına sahip çıkamadığını belirterek, "Oğlum arkadaş kurbanı oldu. Benim ciğerim yandı, başka annelerin ciğeri yanmasın. Tüm anne babalara sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın." dedi.

Bu olay, bir kez daha gençler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin ve bağımlılıkların ne derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi.

Esenyurt'ta beraber çakmak gazı kullandığı arkadaşını boğarak öldürdüğü iddia edilen çocuk, polis...

Esenyurt'ta beraber çakmak gazı kullandığı arkadaşını boğarak öldürdüğü iddia edilen çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Akçaburgaz Mahallesi'nde dün gece bir parkta oturan E.A. (15) ile Y.H.Y. (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. E.A'nın boğazını sıktığı Y.H.Y. yere düşüp bayıldı. Bir süre yerde hareketsiz duran çocuğu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.H.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen çocuğun babası Erdoğan Ö, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Esenyurt'ta beraber çakmak gazı kullandığı arkadaşını boğarak öldürdüğü iddia edilen çocuk, polis...

Esenyurt'ta beraber çakmak gazı kullandığı arkadaşını boğarak öldürdüğü iddia edilen çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Akçaburgaz Mahallesi'nde dün gece bir parkta oturan E.A. (15) ile Y.H.Y. (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. E.A'nın boğazını sıktığı Y.H.Y. yere düşüp bayıldı. Bir süre yerde hareketsiz duran çocuğu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.H.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen çocuğun babası Erdoğan Ö, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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