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İstanbul'da Çocukla Dilenen İki Kadına Hapis İstemi

İstanbul'da çocukla dilenen iki kadın hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:24
İstanbul'da Çocukla Dilenen İki Kadına Hapis İstemi

İstanbul'da Çocukla Dilencilik Davası

Fatih'te, bir yaşındaki çocuğuyla birlikte dilencilik yaptığı iddia edilen S.K. ve N.K. hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 15 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olayda, sanıkların A.P.K. ile birlikte çevredeki vatandaşlardan para istemek için dilencilik yaptıkları belirlendi.

İddianame ve Savcılık Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.K. ve N.K'nin, Mesihpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde insanların acıma duygularını sömürdükleri ifade edildi. S.K, ifadesinde suçlamaları reddederken, çocuğuyla sokakta dolaştığını öne sürdü.

Şüpheli Beyanlar

Mahkeme, sanıkların suçtan kurtulmaya çalıştıklarını belirterek, ifadelere itibar edilmediği açıkladı. İddianamede, S.K'nın oğlu, N.K'nın ise yeğeni olan A.P.K'nın, dilencilik amacıyla kullanıldığı vurgulandı.

Mahkeme Kararı

Sanıkların 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Bu dava, dilencilikle ilgili mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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