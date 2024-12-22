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İstanbul'da Çocuklar, Filistin'deki Soykırımı Kınadı

İstanbul'da STK'lerde eğitim gören çocuklar, Filistin'deki soykırımı protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:20
İstanbul'da Çocuklar, Filistin'deki Soykırımı Kınadı

İstanbul'da Filistin İçin Ses Yükseldi

İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarında eğitim alan çocuklar, İsrail'in Filistinli çocuklar üzerindeki saldırılarını kınamak amacıyla Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç İHH, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve YediHilal Derneği gibi STK'ların destek verdiği eylemde, katılımcılar ellerinde Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayraklarıyla yürüdüler.

Çocuklar, Soykırıma Dikkat Çekti

Grup, "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli?", "Her yer Filistin, her yer Gazze", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma" ve "Dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü" yazılı dövizlerle protestolarını sürdürdü. Basın açıklamasını okuyan İbrahim Bağca, son günlerde Gazze'de yaşanan olayları, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak nitelendirdi.

Bağca, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu belirterek, "Modern dünyada, çoğu liderin sessiz kaldığı bu soykırımı durdurmak için 15 aydır meydanlarda etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Dünya Şehit Çocuklar Günü

Bağca, çocuk şehit Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'ı "Dünya Şehit Çocuklar Günü" ilan ettiklerini hatırlatarak, bu yıl olayı "Dünya Şehit Çocuklar Haftası" olarak kutlayacaklarını duyurdu. İbrahim Bağca, bu kapsamda "Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü" adında bir çocuk mitingi düzenleyeceklerini, dünyanın tüm masum çocukları için 28 Aralık Cumartesi saat 11.00'de Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na yürüyeceklerini açıkladı.

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