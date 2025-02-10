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İstanbul'da Çöp Kamyonu Dereye Düştü: Sürücü Yaralı

Üsküdar'da çöp kamyonunun dereye düşmesi sonucu sürücü hafif yaralandı, olayda itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 23:28
İstanbul'da Çöp Kamyonu Dereye Düştü: Sürücü Yaralı

İstanbul Üsküdar'da Çöp Kamyonu Dereye Düştü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bu sabah yaşanan talihsiz olayda, Üsküdar Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak dereye düştü. Olayın Yavuztürk Mahallesi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Olay Anında Müdahale

Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Olay sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dereye düşen kamyonu kaldırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

Üsküdar'da çöp kamyonunun dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine...

Üsküdar'da çöp kamyonunun dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, dereye düşen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

Üsküdar'da çöp kamyonunun dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine...

Üsküdar'da çöp kamyonunun dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, dereye düşen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

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