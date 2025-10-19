İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Provası: Birçok Cadde Trafiğe Kapandı

29 Ekim provası nedeniyle İstanbul'da Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere birçok cadde trafiğe kapatıldı; alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 07:56
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kapatılan güzergahlar

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Sürücüler için alternatif güzergahlar

Saat 06.00 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı. Provaların bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

