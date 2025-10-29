İstanbul'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Vatan Caddesi'nde Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Cumhuriyet'in 102. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törenle Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Katılım ve protokol

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Vali Davut Gül'ün konuşması

Vali Gül, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklal ve istikbal için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. 29 Ekim'in "Ya istiklal ya ölüm" düsturuyla başlayan mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı gün olduğunu vurgulayan Gül, "Geldikleri gibi giderler" diyen çelik bir iradeden söz etti.

Gül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "En önemlisi gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizdeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz sayesinde..." Ayrıca Şerife Bacıların fedakârlığı, Sütçü İmam'ın, Şahin Bey'in ve Hasan Tahsin'in cesaretine, vatan için şehadete koşan Mehmetçik'e atıflarda bulundu.

Vali Gül, Cumhuriyet'in ecdattan devraldıkları en kutlu emanet olduğunu belirterek bu emaneti daha yükseğe taşımayı görev bildiklerini söyledi. "Cumhuriyet emin ellerde" ifadesine yer veren Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü yürüdüklerini kaydetti. Ayrıca, "savunma sanayiinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyet'imizi daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Program ve geçit töreni

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve resmi geçit gerçekleştirildi. Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreni sırasında polis ve askeri helikopterler de havada Türk bayrağı açtı. Yerli ve milli üretilen savunma sanayi sistemleri de geçit töreninde yer aldı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların ilgiyle izlediği törende ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.

