İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Büyük Operasyon: 30 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında, totalde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin Türkiye'de DEAŞ adına terör eylemleri gerçekleştirme potansiyeline sahip oldukları tespit edildi.

Emniyet Müdürü’nden Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin kapsamlı bir şekilde inceleneceği ve belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.