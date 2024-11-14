İstanbul'da DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC Operasyonunda 10 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Terör Operasyonu: 10 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanması için harekete geçti.

Çalışmaların Detayları

Gösterilen çabalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, İstanbul'da eylem gerçekleştirme potansiyeli taşıdığı değerlendirilen yabancı terörist savaşçı olduğuna inanılan 10 şüpheli yakalandı.

Ek Gözaltılar

Operasyon sırasında yakalanan 10 şahsın yanı sıra, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan 2 zanlı ile 5 düzensiz göçmen de gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.