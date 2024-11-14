DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,22 0,27%
ALTIN
2.808,99 1,2%
BITCOIN
3.136.502,08 -1,35%

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC Operasyonunda 10 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile bağlantılı 10 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:04
İstanbul'da DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC Operasyonunda 10 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Terör Operasyonu: 10 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanması için harekete geçti.

Çalışmaların Detayları

Gösterilen çabalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, İstanbul'da eylem gerçekleştirme potansiyeli taşıdığı değerlendirilen yabancı terörist savaşçı olduğuna inanılan 10 şüpheli yakalandı.

Ek Gözaltılar

Operasyon sırasında yakalanan 10 şahsın yanı sıra, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan 2 zanlı ile 5 düzensiz göçmen de gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar
2
Sivas'ta 1302 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
3
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi
4
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 500 Bini Aşan Okura Ev Sahipliği Yaptı
5
Trump, 47. Başkan Olarak Kabineyi Şekillendirmeye Devam Ediyor
6
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı
7
Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak