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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 23 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 23:30
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 23 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın illegal faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 23'ü, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ örgütü bünyesindeki Ahidder adıyla bilinen illegal mescit ve medrese faaliyetlerini araştırmak için bir soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli Süreç

Şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine götürüldü. Hakimlik, söz konusu şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerden 10'u için imza atma yükümlülüğü, 1'i içinse ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı alındı.

Etkinlikler ve Mali Destek

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.'nin yasadışı cihat içerikli ders ve sohbetlerle etkinlikler düzenlediğini tespit etti. Elde edilen bilgilere göre, sözde mescit ve medrese faaliyetleri için fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığı ortaya kondu.

Operasyonun Sonuçları

Terör örgütü ve ona bağlı finans sağlamakla suçlanan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Ekipler, 10 ilçede eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirerek toplamda 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

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