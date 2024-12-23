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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:26
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.A, R.K. ve T.A isimli zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin dijital materyallere ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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