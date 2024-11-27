İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Önemli Operasyon

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Soruşturma Detayları

Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamalarına dayanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına para ve yardım topladığı, bu paraların dağıtımında ve gönderiminde görev aldığı tespit edilmiştir.

Operasyon Süreci

Bu bilgiler ışığında, MASAK raporları ve HTS kayıtlarının incelenmesi neticesinde gözaltı, arama ve el koyma kararları çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kararlar doğrultusunda harekete geçerek düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

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