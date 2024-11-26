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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheli, bombalı eylem hazırlığında oldukları değerlendirerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:27
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’da DEAŞ’a Karşı Önemli Bir Operasyon

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, bombalı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerini tespit etmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla ortak çalışma yürüttü.

Sosyal Medya Üzerinden Tespit

Ekipler, sosyal medya platformlarında "bomba yapımı" ile ilgili bilgiler arayan D.K.'yi tespit ederek takibe aldı. D.K. ile birlikte hareket eden E.S.'nin de olduğunu belirleyen polis, her iki şüphelinin bombalı eylem hazırlığında bulunduğunu değerlendirdi.

Şüphelilerin Yakalanması

Polisin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda, Gaziosmanpaşa'da aynı apartmanda yaşayan 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda, yüksek hassas patlayıcı TATP ve bomba yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde ile birlikte laboratuvar ve kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri ele geçirildi. Ayrıca, DEAŞ’a ait sözde flamalar, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyaller de bulundu.

Önceki Suçlamalar

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin 2021 yılında "DEAŞ'a üye olmak" suçundan tutuklandıkları ve 2023 yılında tahliye oldukları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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