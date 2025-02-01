İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Büyük Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 24 şüpheli tutuklandı. Bu tutuklamalar, örgüte yeni üyeler kazandırmaya yönelik faaliyetler yürüttükleri iddiasıyla yapıldı.

Operasyon Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, İstanbul’un 9 ilçesinde 52 adres ile Diyarbakır’da bulunan 1 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 52 şüpheliden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi ve 40'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerin Faaliyetleri

Elebaşılığını İsmail O'nun yaptığı bu gruptaki şüphelilerin, yasa dışı sohbet ve mescit faaliyetleri yoluyla DEAŞ'a taban kazandırmaya çalıştıkları öne sürülüyor. Ayrıca, fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların örgüt yanlıları adına kullanıldığı da belirtiliyor.