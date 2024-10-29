İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen büyük bir operasyonda 33 şüpheli yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, örgüt bünyesinde Ahidder isimli illegal bir mescit ve medrese faaliyetinin devam ettiğine dair bilgiler elde edildi.

Yasa Dışı Faaliyetler Ortaya Çıktı

Operasyon sırasında, M.K. isimli şüphelinin, yasa dışı cihat içerikli dersler ve sohbetler düzenleyerek örgüt için eğitim faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Ayrıca, söz konusu şahıs tarafından, örgütün gerekli finansmanını sağlamak amacıyla fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığı anlaşıldı.

Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi

Terör örgütüne finans kaynağı temin eden şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul'un 10 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.