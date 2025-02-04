İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 46 Gözaltı

İstanbul Büyüklüğünde DEAŞ Operasyonu

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ karşıtı operasyonda, toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu kapsamlı soruşturmanın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Finansal Destek Sağlayan Failler Tespit Edildi

Yürütülen soruşturma sonucunda, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet gösteren ve örgüte finansal destek sağlaması tespit edilen 47 şüpheli belirlendi. Bu şahısların, çatışma bölgeleri ile bağlantılı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirerek, terör örgütünün faaliyetlerine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Emniyet Güçlerinden Hızlı Müdahale

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, emniyet güçleri İstanbul merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonda 46 zanlı yakalanırken, bir şüpheli üzerinde arama çalışmaları devam ediyor.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.