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İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen 5 kişi operasyonla yakalandı, 55 bin avro ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:30
İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yurt dışından gelen paraların çatışma bölgelerindeki örgüt üyelerine ulaştırıldığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terör Suçları Soruşturması Başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışından DEAŞ'a gönderilen paraların, Türkiye üzerinden çatışma alanlarına ulaştırıldığı tespit edildi. Bu doğrultuda 7 şüpheli üzerinde duruldu.

Gözaltı Kararı ve Eş Zamanlı Operasyon

Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

Ele Geçirilenler ve Devam Eden Çalışmalar

Operasyon sonucunda, 55 bin avro nakit para ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorguları sürerken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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