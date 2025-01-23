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İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 9 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü ise sınır dışı edilecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:28
İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 9 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin, Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olabileceği değerlendirildi.

Emniyet Müdürlüklerinden Harekete Geçme

Şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde operasyon düzenleyerek tüm şüphelileri yakaladı.

Halen emniyette işlemeleri süren şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceği öğrenildi.

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