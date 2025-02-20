İstanbul'da DEAŞ Şüphelisi Eylem Hazırlığında Yakalandı ve Tutuklandı

İstanbul'da eylem hazırlığında yakalanan DEAŞ şüphelisi A.A, tutuklandı. Terörle Mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:08
İstanbul'da DEAŞ Şüphelisi Eylem Hazırlığında Yakalandı ve Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ Şüphelisi Eylem Hazırlığında Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüpheli A.A, eylem hazırlığı yaparken yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri çalışmada çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve terör örgütleriyle bağlantısı olan şüphelilere odaklandı.

Önemli Detaylar Ortaya Çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, yurtiçinde Yahudi okullarına ve sinagoglara yönelik eylem planlayan şüpheli A.A'nın kimlik ve adresi tespit edildi. Ayrıca, bu kişinin Türkiye'de ve yurt dışında eylem arayışında olan başka bir şüpheliyle bağlantısının da olduğu belirlendi.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

Fatih'te düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalanan A.A, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Terörle Mücadele ekipleri, bu tür operasyonlara devam edeceğini açıkladı ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

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