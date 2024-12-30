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İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 8 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 11 zanlının yakalanması için düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:03
İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 8 Zanlı Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik Büyük Operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde, DEAŞ'ın sorumlu örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 kişinin, terör örgütüne finansman sağladıkları ortaya çıktı.

Eş Zamanlı Operasyon ile Yakalama

Yerel güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla 7 ilçede, toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu başarılı operasyonda, 8 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bu operasyon, İstanbul'daki terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha göstermiştir.

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