İstanbul'da deniz seferlerine hava muhalefeti engeli
Geçtiğimiz günlerde verilen 3 günlük güzel havanın etkisi geçti. Ülke geneli için uyarılar ardı ardına gelmeye başladı. Hava durumundaki değişim İstanbul'da deniz severlerine de engel teşkil etti. Deniz ulaşımında Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin yapılamadığı duyurusu geldi.
Olumsuz hav koşulları yeniden İstanbul'u vurdu. Mega kentte fırtına ve kötü hava koşulları vapur seferlerinden bazısının iptal edilmesine neden oldu. Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş arasında yapılan seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Firma internet sitesinden yaptığı duyuruda ikinci bir duyuruya kadar belirtilen hatta ulaşım sağlayan deniz seferlerini iptal edildiği bilgisi verildi.