İstanbul'da deniz seferlerine hava muhalefeti engeli

Geçtiğimiz günlerde verilen 3 günlük güzel havanın etkisi geçti. Ülke geneli için uyarılar ardı ardına gelmeye başladı. Hava durumundaki değişim İstanbul'da deniz severlerine de engel teşkil etti. Deniz ulaşımında Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin yapılamadığı duyurusu geldi.

İstanbul'da deniz seferlerine hava muhalefeti engeli
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Olumsuz hav koşulları yeniden İstanbul'u vurdu. Mega kentte fırtına ve kötü hava koşulları vapur seferlerinden bazısının iptal edilmesine neden oldu. Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş arasında yapılan seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Firma internet sitesinden yaptığı duyuruda ikinci bir duyuruya kadar belirtilen hatta ulaşım sağlayan deniz seferlerini iptal edildiği bilgisi verildi.

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