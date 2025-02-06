DOLAR
35,88 0,08%
EURO
37,3 0,21%
ALTIN
3.288,05 0,52%
BITCOIN
3.497.032,49 0,05%

İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı

İçmimarlar Odası, İstanbul'un 16 ilçesinde 'Depreme Dayanıklı İç Mekanlar' çalışmalarıyla bilinçlendirme yapıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:42
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı

İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Bilgilendirme Çalışması

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında 'Depreme dayanıklı iç mekanlar' mottosuyla önemli bir bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyor. 16 ilçede yapılan bu çalışma, halkın deprem öncesi ve sonrası alabilecekleri önlemler konusunda farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Bilgilendirme Aktiviteleri

Şubeden yapılan açıklamada, ilçe meydanlarında broşür dağıtımı yapan yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri, iç mekanları depreme dayanıklı hale getirmenin önemini vurguladı. İçmimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Herdem Süer, deprem sonrası yapılan çalışmalar sonucunda, en büyük yıkımın yapıların taşıyıcı unsurlarındaki hasarlardan kaynaklandığını ifade etti.

Halkı Bilinçlendirme Çabaları

Süer, halkın, yapıların taşıyıcı unsurlarına müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyararak, "Halkımızın, yapıların taşıyıcı unsurlarına herhangi bir müdahale olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor." dedi. Yaptığı açıklamada, iç mekanların güvenli hale getirilmesinin, olası bir deprem anında hayat kurtarabileceğini ifade etti.

Deprem Anında Güvende Kalmanın Yolları

Depremler sırasında ölüm ve yaralanmaların yaklaşık yüzde 40’ının iç mekandan çıkamamak veya eşyaların devrilmesi nedeniyle oluştuğunu belirten Süer, hazırladıkları animasyon ve broşürlerle, evlerde eşyaların nasıl sabitleneceğini, kaçış koridorlarının nasıl oluşturulacağını anlattıklarını söyledi.

İç Mimari Projelerin Önemi

Tüm yapı tadilat projelerinde iç mimari projelerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Süer, halkın, Odaya kayıtlı iç mimarlardan destek almasının önemini vurguladı. "Deprem bölgesinde yaşadığımızın bilinciyle aynı acıları tekrar yaşamamak adına 80 binin üzerinde meslektaşımızla sorumluluk almaya hazırız." şeklinde konuştu.

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında "Depreme dayanıklı iç...

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında "Depreme dayanıklı iç mekanlar" mottosuyla kentteki 16 ilçede bilgilendirme çalışması yaptı.

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında "Depreme dayanıklı iç...

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında "Depreme dayanıklı iç mekanlar" mottosuyla kentteki 16 ilçede bilgilendirme çalışması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
İzmir'de 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
3
AB'den Trump'a Cevap: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Parçasıdır
4
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitime Dev Yatırım: 1241 Yeni Okul ve 19 Bin Derslik
6
HSK'dan 985 Hakim ve Savcı Ataması Resmi Gazete'de Yayınlandı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asrın Birlikteliğine Katkı Sağlayanlara Plaket Verdi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış