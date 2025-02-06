İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı

İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Bilgilendirme Çalışması

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında 'Depreme dayanıklı iç mekanlar' mottosuyla önemli bir bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyor. 16 ilçede yapılan bu çalışma, halkın deprem öncesi ve sonrası alabilecekleri önlemler konusunda farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Bilgilendirme Aktiviteleri

Şubeden yapılan açıklamada, ilçe meydanlarında broşür dağıtımı yapan yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri, iç mekanları depreme dayanıklı hale getirmenin önemini vurguladı. İçmimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Herdem Süer, deprem sonrası yapılan çalışmalar sonucunda, en büyük yıkımın yapıların taşıyıcı unsurlarındaki hasarlardan kaynaklandığını ifade etti.

Halkı Bilinçlendirme Çabaları

Süer, halkın, yapıların taşıyıcı unsurlarına müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyararak, "Halkımızın, yapıların taşıyıcı unsurlarına herhangi bir müdahale olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor." dedi. Yaptığı açıklamada, iç mekanların güvenli hale getirilmesinin, olası bir deprem anında hayat kurtarabileceğini ifade etti.

Deprem Anında Güvende Kalmanın Yolları

Depremler sırasında ölüm ve yaralanmaların yaklaşık yüzde 40’ının iç mekandan çıkamamak veya eşyaların devrilmesi nedeniyle oluştuğunu belirten Süer, hazırladıkları animasyon ve broşürlerle, evlerde eşyaların nasıl sabitleneceğini, kaçış koridorlarının nasıl oluşturulacağını anlattıklarını söyledi.

İç Mimari Projelerin Önemi

Tüm yapı tadilat projelerinde iç mimari projelerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Süer, halkın, Odaya kayıtlı iç mimarlardan destek almasının önemini vurguladı. "Deprem bölgesinde yaşadığımızın bilinciyle aynı acıları tekrar yaşamamak adına 80 binin üzerinde meslektaşımızla sorumluluk almaya hazırız." şeklinde konuştu.

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında "Depreme dayanıklı iç mekanlar" mottosuyla kentteki 16 ilçede bilgilendirme çalışması yaptı.

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında "Depreme dayanıklı iç mekanlar" mottosuyla kentteki 16 ilçede bilgilendirme çalışması yaptı.