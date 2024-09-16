İstanbul'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'daki bir uyuşturucu operasyonunda toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi ve 19 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Operasyon

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Suç örgütünün Zeytinburnu'ndaki imalathanesine düzenlenen operasyonda, burada üretilen hapların başka illere taşınacağını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nakliye amaçlı kullanılan araçta 750 bin adet sentetik uyuşturucu hap buldu.

Şüphelilere Yönelik Operasyon Genişliyor

Operasyonla ilgili olarak suç örgütünün başka yerlerde de uyuşturucu imalatı yaptığı belirlendi. Ekipler, M.Ş.D. dahil olmak üzere toplamda 19 şüpheliyi yakaladı. Gözaltıların yapıldığı adreslerde yapılan aramalarda:

14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi

Çok sayıda sarf ambalaj malzemesi

12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülü

1 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek

1 kurusıkı tabanca ve 33 fişeği

Toplamda 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan kişilerle ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.

Önceki Operasyonlar ve Geniş Faaliyet Ağı

Öte yandan, bu suç örgütünün İstanbul, İzmir, Bursa gibi birçok ilde faaliyet gösterdiği ve sentetik ecza üretimi yaptığı belirlenmişti. Örgüte yönelik ilk operasyonun 4 Mayıs'ta yapıldığı ve bu operasyonda 365 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisi alınmıştır.

İstanbul'da toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi.

İstanbul'da toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi.

İstanbul'da toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi.