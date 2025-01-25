İstanbul'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4,5 Milyon Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da Sentetik Ecza Hap Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir adrese operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 4 milyon 520 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Arama sırasında обнаружено:

1 milyon 790 bin satışa hazır sentetik ecza hap,

1 milyon 200 bin basılmış hap,

1 milyon 530 bin basıma hazır hap,

320 kilogram katkı maddesi,

1 milyon 800 bin boş kapsül,

Sentetik ecza üretiminde kullanılan 5 makine,

20 bin 550 lira ve 300 dolar nakit para.

Operasyonla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da 4 milyon 520 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal edildiği değerlendirilen Bayrampaşa'daki adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramalarda 1 milyon 790 bin satışa hazır, 1 milyon 200 bin basılmış, 1 milyon 530 bin basıma hazır sentetik ecza hap, 320 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin boş kapsül, sentetik ecza üretiminde kullanılan 5 makine ile 20 bin 550 lira ve 300 dolar bulundu.