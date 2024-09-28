İstanbul'da Devlet Destekli Sanat Sergisi Açıldı

İstanbul'da Eşsiz Bir Sergi Deneyimi

İstanbul'un kültürel yaşamına yeni bir soluk getiren sergi, devlet destekli kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin el emeği eserlerinden oluşuyor. Rami Kütüphanesi'nde açılışı yapılan sergi, ziyaretçilerini bekliyor.

Rami Kütüphanesi'nde Sanatın Gücü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla açılan sergi, Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Yenigün, serginin el emeğinden çıkan sanat eserleriyle dikkat çektiğini belirtti.

Sanat ve Rehabilitasyon Bir Arada

Yenigün, "Burada hem rehabilitasyon süreçleri sürdürülüyor hem de oldukça başarılı sanatçılar yetişiyor. Sergide gördüğünüz eserler, katılımcılarımızın yaratıcılığının birer sonucu," ifadesini kullandı.

Sıfır Atık Konseptinde Sanat

Ayrıca, Yenigün, sıfır atık konsepti ile kozalak ve geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yapılan eserlerin de sergide yer aldığını vurguladı. Ziyaretçilere, bu eserleri görmek için Rami Kütüphanesi'ne davet etti.

Açılışta Büyüleyici Performans

Serginin açılışında, kütüphane bahçesinde Bakanlık çocuk bakım evinde kalan bir öğrenci piyano dinletisi sundu. El emeği ürünlerin sergileneceği etkinlik, 6 Ekim'e kadar devam edecek.

Rami Kütüphanesi’nde sergilenen bu değerli eserler, sanat ve toplumsal hizmetin birleştiği güzel bir örnek olarak öne çıkıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, devlet himayesinde olan kuruluşlardaki kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin el emeği eserlerini, Rami Kütüphanesi'nde sergilemeye başladı. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sol 3) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan (solda) tarafından kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, devlet himayesinde olan kuruluşlardaki kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin el emeği eserlerini, Rami Kütüphanesi'nde sergilemeye başladı. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sol 3) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan (solda) tarafından kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, devlet himayesinde olan kuruluşlardaki kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin el emeği eserlerini, Rami Kütüphanesi'nde sergilemeye başladı. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sol 3) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan (solda) tarafından kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, devlet himayesinde olan kuruluşlardaki kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin el emeği eserlerini, Rami Kütüphanesi'nde sergilemeye başladı. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sol 3) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan (solda) tarafından kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, devlet himayesinde olan kuruluşlardaki kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin el emeği eserlerini, Rami Kütüphanesi'nde sergilemeye başladı. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sol 3) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan (solda) tarafından kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, devlet himayesinde olan kuruluşlardaki kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin el emeği eserlerini, Rami Kütüphanesi'nde sergilemeye başladı. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sol 3) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan (solda) tarafından kesildi.