İstanbul'da DHKP/C Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Terör Örgütü DHKP/C Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin sözde gençlik yapılanmasına katılan 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ele geçirilen terörist Pınar Birkoç ile toplantılar düzenlediği belirlendi.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi Taceddin Erol Şahin üzerinden yapılan dijital incelemelerde 23 şüphelinin DEV-GENÇ yapılanmasının 55. yıl etkinliklerine katıldığı tespit edildi.

Bu etkinliklere katılanların sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı ve 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahlı saldırı gerçekleştiren Birkoç ile toplantılara katıldıkları belirlendi.

Gözaltı Operasyonu

Soruşturma kapsamındaki tespit edilen şüphelilerden 6'sının tutuklu olduğu, 1'inin ise vefat ettiği öğrenildi. Savcılığın 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.