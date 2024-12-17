DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,71 0,06%
ALTIN
2.972,67 0,22%
BITCOIN
3.751.339,21 -1,14%

İstanbul'da DHKP/C Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:59
İstanbul'da DHKP/C Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Terör Örgütü DHKP/C Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin sözde gençlik yapılanmasına katılan 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ele geçirilen terörist Pınar Birkoç ile toplantılar düzenlediği belirlendi.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi Taceddin Erol Şahin üzerinden yapılan dijital incelemelerde 23 şüphelinin DEV-GENÇ yapılanmasının 55. yıl etkinliklerine katıldığı tespit edildi.

Bu etkinliklere katılanların sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı ve 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahlı saldırı gerçekleştiren Birkoç ile toplantılara katıldıkları belirlendi.

Gözaltı Operasyonu

Soruşturma kapsamındaki tespit edilen şüphelilerden 6'sının tutuklu olduğu, 1'inin ise vefat ettiği öğrenildi. Savcılığın 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
AYM, 10 Siyasi Partinin 2020 Hesaplarını Onayladı
4
Artvin'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Meksika'da Yüzden Fazla Polis Gözaltına Alındı: Yetki Kötüye Kullanımı İddiaları
6
Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog
7
Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!