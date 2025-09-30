İstanbul'da DHKP-C Operasyonu: 14 Adrese Baskın, 12 Gözaltı

İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı baskında 12 şüpheli yakalandı, 1 silah, 21 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi; 2 firari aranıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:01
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi 14 şüphelinin "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından polis ekipleri kentte 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve 12 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 silah, 1 şarjör, 21 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

