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İstanbul'da DHKP/C Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:37
İstanbul'da DHKP/C Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da Eş Zamanlı DHKP/C Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda 5 zanlı yakalandı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Soruşturma kapsamında, terör örgütünün açık alan yapılanması olarak bilinen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) ile bağlantılı 7 şüpheli belirlendi. Savcılığın vermiş olduğu gözaltı kararının ardından emniyet güçleri, Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer bölgelerindeki 9 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyon sonucunda, gözaltına alınan 5 şüphelinin yanı sıra birçok örgüt broşürü ve pankart da ele geçirildi. Emniyet güçleri, diğer şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarına devam etmektedir.

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