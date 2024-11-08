İstanbul'da DHKP/C Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerini açığa çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu operasyon, örgütün yapısının deşifresine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildikleri öğrenildi. Savcılık ifadelerinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen zanlıların, tutuklanmalarına karar verildi.

Operasyon Detayları

Soruşturma kapsamında, DHKP/C’nin yaygın olarak faaliyet gösterdiği tutuklu ve hükümlü aileleriyle yardımlaşma derneği olan TAYAD içerisinde yer alan 7 şüpheli tespit edildi. Emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak üzere Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'de toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel broşür ve pankart da ele geçirildi. Bu gelişmeler, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.