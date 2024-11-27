İstanbul'da DHKP/C Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 4 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Terör Örgütüne Yönelik Önemli Operasyon

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, örgüt üyelerinin sözde alan sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi hedef aldı.

Kamu Güvenliğini Tehdit Eden Faaliyetler

Yürütülen çalışma sonucunda, yakalanan şüphelilerin kamu araçlarının kaçırılması, şiddet eylemlerinde kullanılması ve bu eylemlerin organizedilmesi gibi faaliyetlere katıldıkları tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonun Detayları

Savcılığın vermiş olduğu gözaltı kararının ardından, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüphelilerin tamamı başarılı bir şekilde yakalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.