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İstanbul'da Dini Değerleri Aşağılayan Paylaşım Yapan Zanlı Yakalandı

İstanbul'da sosyal medyada dini değerleri aşağıladığı belirlenen 20 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:51
İstanbul'da Dini Değerleri Aşağılayan Paylaşım Yapan Zanlı Yakalandı

İstanbul'da, sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı içerikler paylaşan bir zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden işlenen suçları araştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, bir platformda yapılan paylaşımlarda dini değerlere yönelik aleni bir şekilde hakaretler içeren ifadeler tespit etti.

Yapılan incelemelerde, bu açıklamaları yapan kişinin kimliği belirlendi. Şüpheli A.A. (20), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla adli işlemler için ilgili birimlere sevk edildi.

Yetkililer, sosyal medya platformlarında yapılan bu tür paylaşımların toplumsal huzuru bozabileceği uyarısında bulunarak, benzeri suçların önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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