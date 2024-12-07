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İstanbul'da Doğal Gaz Patlamasında 1 Ölü, 3 Yaralı: Vali Gül Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Vali Gül olay yerinde incelemeler yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:40
İstanbul'da Doğal Gaz Patlamasında 1 Ölü, 3 Yaralı: Vali Gül Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. Patlama sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Vali Gül, patlamanın sebebinin belirlenmesi için mühendislerin ve teknik elemanların çalışacağını belirterek, "Bu teknik bir konu, mühendisler, teknik elemanlar çalışacaklar. Dolayısıyla da binanın statiğinde bir sıkıntı var mı, bundan sonraki süreçte ne olacak, ona bakılır," dedi.

Yaralılar ve Durum Raporu

Olayda hayatını kaybeden kişinin 48 yaşındaki Nuri Girgin olduğu tespit edildi. Yaralılardan ikisinin ayakta tedavi olduğu, birinin ise hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Gül, "Apartmanda şu an itibarıyla bir yıkılma tehlikesi yok ama belediye, AFAD görevlilerimiz daha ayrıntılı olarak inceleyecekler" şeklinde konuştu.

"Zarar ziyanla ilgili süreci bundan sonra devletimizin imkanlarıyla takip edeceğiz," diyen Vali Gül, vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanacağına dair güvence verdi. Olayla ilgili soruşturmanın ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" ve "taksirle öldürme" suçları kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

Olayın Gelişimi

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da olay yerine gelerek incelemelerde bulundular. Olayın sakinlerine yapılan açıklamalarda değerli bilgilerin ve gerekli tedbirlerin yerel yönetim tarafından öncelikle göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen...

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen...

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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