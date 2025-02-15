İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da, dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı. Şüpheliler, devlet arazilerinin satış vaadiyle 70 milyon lira dolandırdı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:00
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arazilerin uygun fiyata satılacağı vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, gözaltına alınan şüpheli Erkan Y. ve bağlantılı kişiler, Mehmet Ö.'yü yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

9 Kişilik Daha Mağdur

Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda, şüphelilerin benzer yöntemlerle 9 kişiyi daha yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Köklü Kanıtlar Ele Geçirildi

Necmettin Y.'nin evinde yapılan aramada, Mehmet Ö. adına düzenlenmiş 29 milyon 350 bin lira değerde 6 senet, müştekiden devralınan 2 daire tapusu, çok sayıda çek ve senet, bir ruhsatsız tabanca ve 25 fişek bulundu.

Adli Süreç Devam Ediyor

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 4 zanlı tutuklandı. 2 şüpheli için ise ev hapsi kararı verildi. Şüphelilerin, güveni kötüye kullanma, hakaret, tehdit, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından daha önce kayıtları olduğu belirlenmiş durumda.

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