İstanbul'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul ve Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Güngören'de mağdur M.B. tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Mağdurun, telefonla irtibat kuran dolandırıcıların talimatları doğrultusunda elden yüksek miktarda altın vermesi ve banka hesabına para yatırması üzerine detaylı bir çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Mersin’de de benzer bir dolandırıcılık vakasına karıştığı tespit edilirken, ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını ve paraların gönderildiği hesapları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

E.Ö, M.C.K ve U.G isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu üç kişi, gün içerisinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.