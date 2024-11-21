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İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: Emlakçı Tutuklandı

İstanbul Aşakşehir'de dolandırıcılıkla suçlanan emlakçı H.S, müşterisine uygun fiyatla daire aldırma vaadiyle 250 bin lira aldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:59
İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: Emlakçı Tutuklandı

İstanbul'da Emlakçı Dolandırıcılığından Tutuklandı

İstanbul'un Aşakşehir ilçesinde, H.S isimli emlakçının, müşterisine uygun fiyatla daire aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Müşteri M.I (52), emlakçıdan yeni yapılacak bir konut projesinden daire almak için 250 bin lira ödedi.

Müşteri Dairenin Tapusunu Emlakçıya Devretti

Anlaşma gereği, alınan dairenin tapusu emlakçı H.S adına devredildi. Ancak M.I, teslim ettiği para ve dairenin karşılığını alamadığını belirterek emlakçıdan şikayetçi oldu.

Polis Emlakçıyı Gözaltına Aldı

Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emlakçının, daha önce 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli Tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, H.S. hakkında tutuklama kararı verdi. Bu olay, gayrimenkul sektöründeki dolandırıcılık vakalarının bir kez daha dikkat çekmesine neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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