İstanbul'da Döngüsel Tasarım Çalıştayı Düzenlendi

İstanbul'da 'Döngüsel Tasarım Çalıştayı' Gerçekleştirildi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından düzenlenen 'Döngüsel Tasarım Çalıştayı', yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi.

The Hood TEKMER'de DCube işbirliğiyle organize edilen etkinlik, farklı sektörlerden uzmanlar, akademisyenler, kamu temsilcileri, girişimciler ve tasarımcıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Döngüsel Tasarımın Önemi

Döngüsel tasarım, ürün ve hizmetlerin tüm yaşam döngüsünde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesini sağlayarak, ekonomik büyüme ile çevresel koruma arasında bir köprü kurma amacı taşıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan İSTKA Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, döngüsel ekonominin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki kritik rolünü vurgulayarak, kurumlarının bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taşkent, döngüsel tasarımın İstanbul'un yaratıcı endüstrileri için önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Taşkent, "Döngüsel ekonomi, hepimizin gündeminde giderek daha fazla yer almaya başladı. Kaynak verimliliğinden sürdürülebilir kalkınmaya kadar çok geniş bir izleği var. Döngüsel tasarımı ön plana çıkarmamızın nedenleri arasında yaratıcılığın olması, bu çok değerli bir şey çünkü tasarım dediğinizde yüksek katma değeri konuşur hale geliyorsunuz." dedi.

İlgi Çekici Konuşmalar ve Ana Temalar

Etkinlikte, İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, Ethica Finland Kıdemli Döngüsel Tasarım Stratejisti Ida Urmas ve DCube Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Kurucu Ortağı Gülcan Ergün gibi isimler de konuşma yaptı.

Çalıştayda döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tasarım stratejileri ve başarılı uygulama örnekleri üzerinde duruldu. Programın interaktif bölümlerinde katılımcılar, gruplar halinde döngüsel tasarım üzerine somut öneriler geliştirdiler. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve girişimciler, ortak vizyon oluşturmak amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

Sonuç olarak, bu çalışmalar döngüsel tasarımın uygulanabilirliği ve sektörel bazda uyarlanabilir stratejilerin ortaya konmasını sağladı.

İstanbul Kalkınma Ajansınca (İSTKA) yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunulması amacıyla "Döngüsel Tasarım Çalıştayı" gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında, İSTKA Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent konuşma yaptı.

İstanbul Kalkınma Ajansınca (İSTKA) yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunulması amacıyla "Döngüsel Tasarım Çalıştayı" gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında, İSTKA Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent konuşma yaptı.