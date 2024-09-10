İstanbul'da Düğün Konvoyuna Cezalar Yağdı

İstanbul'da Düğün Konvoyu Uygulaması

İstanbul'un Küçükçekmece ve Bayrampaşa ilçelerinde düğün konvoyu düzenleyen 14 sürücüye, yapılan denetimlerde toplam 74 bin 56 lira ceza kesildi.

D-100 Kuzey Transit Yolunda Denetimler

Küçükçekmece D-100 Kuzey Transit Yol Sefaköy mevkisinde, yolları kapatarak trafiği aksatan sürücülere yönelik sivil trafik ekipleri operasyon başlattı. Elde edilen bilgilere göre, 10 sürücüye toplamda 60 bin 256 lira idari para cezası uygulandı.

Bayrampaşa'daki Olaylar

Bayrampaşa'da da benzer bir durum yaşandı. Düğün konvoylarıyla trafiği tehlikeye atan 4 sürücü tespit edildi ve bunlara 13 bin 800 lira ceza kesildi. Plakalardan yola çıkarak kimlikleri belirlenen bu sürücüler, yaptıklarıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokmuş oldular.

Adli İşlemler Başlatıldı

Yapılan denetimlerin ardından, toplamda 14 sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle adli işlemler de başlatıldı.