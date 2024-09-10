Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Düğün Konvoyuna Cezalar Yağdı

Küçükçekmece ve Bayrampaşa'da düğün konvoyu nedeniyle 14 sürücüye toplamda 74 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:24
İstanbul'da Düğün Konvoyuna Cezalar Yağdı

İstanbul'da Düğün Konvoyu Uygulaması

İstanbul'un Küçükçekmece ve Bayrampaşa ilçelerinde düğün konvoyu düzenleyen 14 sürücüye, yapılan denetimlerde toplam 74 bin 56 lira ceza kesildi.

D-100 Kuzey Transit Yolunda Denetimler

Küçükçekmece D-100 Kuzey Transit Yol Sefaköy mevkisinde, yolları kapatarak trafiği aksatan sürücülere yönelik sivil trafik ekipleri operasyon başlattı. Elde edilen bilgilere göre, 10 sürücüye toplamda 60 bin 256 lira idari para cezası uygulandı.

Bayrampaşa'daki Olaylar

Bayrampaşa'da da benzer bir durum yaşandı. Düğün konvoylarıyla trafiği tehlikeye atan 4 sürücü tespit edildi ve bunlara 13 bin 800 lira ceza kesildi. Plakalardan yola çıkarak kimlikleri belirlenen bu sürücüler, yaptıklarıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokmuş oldular.

Adli İşlemler Başlatıldı

Yapılan denetimlerin ardından, toplamda 14 sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle adli işlemler de başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı