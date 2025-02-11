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İstanbul'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Zanlı Yakalandı

İstanbul'da bir düğün konvoyunda havaya ateş açan genç, Başakşehir'de gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:13
İstanbul'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Düğün Magandası Gözaltına Alındı

İstanbul'da, bir düğün sonrası havaya ateş açan şüpheli, Başakşehir'de yapılan operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada paylaşılan "Düğün sonrası magandalar havaya ateş açtı." başlıklı görüntüler üzerine harekete geçti.

Olayın Detayları

Polis ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda düğün konvoyundaki araçların önünde silahla havaya ateş eden şüphelinin 19 yaşındaki Ö.Ç. olduğunu tespit etti. 10 Şubat'ta gerçekleşen olayda, şüpheli, Altınşehir Mahallesi'nde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ve boş şarjörle yakalandı.

Serbest Bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., serbest bırakıldı. Düğün konvoyundaki havaya ateş açma anı, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi ve büyük tepki topladı.

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