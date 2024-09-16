İstanbul'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Zanlılar Yakalandı

İstanbul'da Rastgele Ateş Açan Zanlılar Ele Geçirildi

İstanbul'un Büyükçekmece ve Pendik ilçelerinde, düğün konvoyunda ve sokakta havaya rastgele ateş açan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda ateş açıldığı tespit edilen bölgelerde şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Yapılan operasyonda, G.G., B.D. ve Y.C.Ç. isimli üç kişi gözaltına alındı. Zanlılar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamalarıyla adliyeye çıkarıldılar.

Emniyet Güçlerinin Çalışmaları

Emniyet güçleri, bu tür olaylarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Zabıta ve asayiş ekipleri, özellikle yoğun etkinliklerin bulunduğu dönemlerde güvenliği artırmayı hedefliyor.