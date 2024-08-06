İstanbul'da Düğün Konvoyunda Silah Ateşi: İki Gözaltı

İstanbul'da Düğün Konvoyunda Silah Ateşi Olayı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleşen bir düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla ateş açan iki kişinin yakalandığını duyurdu.

Olayın Gelişimi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Ağustos tarihinde düğün konvoyundan rastgele ateş edildiği ihbarının alındığını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda, olaya karışan kişilerin M.K. ve M.Ç. olduğu tespit edildi.

Gözaltı İşlemleri

M.K. ve M.Ç., Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yerlikaya'dan Açıklama

Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecek." ifadelerini kullandı.