İstanbul'da 'Dünyanın En Büyük Trajikomedi Kitabı' Tanıtıldı

Open Rafah üyesi Muhammed Yasir Ekingen, düzenlenen tanıtımda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının 412 gündür sürdüğünü belirtti.

Ekingen, Guinness Rekorlar Kitabı’nın 70. yılı münasebetiyle tanıtılan bu kitabın, uluslararası kurumların sessizliğini eleştiren önemli bir çalışmanın parçası olduğunu ifade etti. "Bu kadar büyük ve yüz kızartıcı suçlara rağmen uluslararası kurum ve kuruluşların sessiz kalmasına karşılık, bu büyük katliamları görünür kılmak amacıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir çalışmaya imza attık" dedi.

Kitap Hakkında Önemli Bilgiler