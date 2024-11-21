DOLAR
34,48 -0,06%
EURO
36,22 0,3%
ALTIN
2.952,95 -0,62%
BITCOIN
3.366.032,69 -3,59%

İstanbul'da 'Dünyanın En Büyük Trajikomedi Kitabı' Tanıtıldı

Filistin için hazırlanan rekor denemesi 'Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı' İstanbul'da tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:39
İstanbul'da 'Dünyanın En Büyük Trajikomedi Kitabı' Tanıtıldı

İstanbul'da 'Dünyanın En Büyük Trajikomedi Kitabı' Tanıtıldı

Open Rafah üyesi Muhammed Yasir Ekingen, düzenlenen tanıtımda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının 412 gündür sürdüğünü belirtti.

Ekingen, Guinness Rekorlar Kitabı’nın 70. yılı münasebetiyle tanıtılan bu kitabın, uluslararası kurumların sessizliğini eleştiren önemli bir çalışmanın parçası olduğunu ifade etti. "Bu kadar büyük ve yüz kızartıcı suçlara rağmen uluslararası kurum ve kuruluşların sessiz kalmasına karşılık, bu büyük katliamları görünür kılmak amacıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir çalışmaya imza attık" dedi.

Kitap Hakkında Önemli Bilgiler

Ekingen, kitabın boyutlarının 2,5 metreye 3,6 metre olup, normal bir kitaptan yüz kat daha büyük olduğunu aktardı. "Bu rekor denememizde, tüm uluslararası kurumlara siyonist lobinin dayatmalarına karşılık, İsrail'in gerçekten hak ettiği ödülü verme çağrısında bulunuyoruz"

Programın Akışı ve Konuşmalar

Tanıtımda, hazırlanan perde indirilerek kitap davetlilerin izlenimine sunuldu. Emin Furkan Çelik ve Muhammed Fatih Sinan ortak bir sunum yaptı. Çelik, uluslararası görünmezliğin Filistin'e olan saldırılarla bağdaşıyor olduğunu ve bu durumu gözler önüne serme amacında olduklarını vurguladı.

Sinan, Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvurularını yaptıklarını ve süreci takip edeceklerini belirtti. "Bu kitabın akademik bir çalışma olmadığını, içeriğinde ironik unsurlar barındırdığını unutmayın"

Sarkastik İzlenimler

Kitabın içeriği, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları, gazete çalışanlarının öldürülmesi ve temel ihtiyaçların kısıtlanması gibi konuları sarkastik bir dille ele alıyor. Bu nedenle, yaşananların objektif bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için...

Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nın tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için...

Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nın tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
2
Beykoz'da Şiddetli Rüzgarda Ağaç Devri, Bir Kişi Yaralandı
3
Iğdır'da Eşini Bıçaklayan Uzman Çavuş Tutuklandı
4
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor
5
Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Yarın Devam Edecek
6
Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar