İstanbul'da 'Dünyanın En Büyük Trajikomedi Kitabı' Tanıtıldı
Open Rafah üyesi Muhammed Yasir Ekingen, düzenlenen tanıtımda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının 412 gündür sürdüğünü belirtti.
Ekingen, Guinness Rekorlar Kitabı’nın 70. yılı münasebetiyle tanıtılan bu kitabın, uluslararası kurumların sessizliğini eleştiren önemli bir çalışmanın parçası olduğunu ifade etti. "Bu kadar büyük ve yüz kızartıcı suçlara rağmen uluslararası kurum ve kuruluşların sessiz kalmasına karşılık, bu büyük katliamları görünür kılmak amacıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir çalışmaya imza attık" dedi.
Kitap Hakkında Önemli Bilgiler
Ekingen, kitabın boyutlarının 2,5 metreye 3,6 metre olup, normal bir kitaptan yüz kat daha büyük olduğunu aktardı. "Bu rekor denememizde, tüm uluslararası kurumlara siyonist lobinin dayatmalarına karşılık, İsrail'in gerçekten hak ettiği ödülü verme çağrısında bulunuyoruz" Tanıtımda, hazırlanan perde indirilerek kitap davetlilerin izlenimine sunuldu. Emin Furkan Çelik ve Muhammed Fatih Sinan ortak bir sunum yaptı. Çelik, uluslararası görünmezliğin Filistin'e olan saldırılarla bağdaşıyor olduğunu ve bu durumu gözler önüne serme amacında olduklarını vurguladı. Sinan, Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvurularını yaptıklarını ve süreci takip edeceklerini belirtti. "Bu kitabın akademik bir çalışma olmadığını, içeriğinde ironik unsurlar barındırdığını unutmayın" Kitabın içeriği, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları, gazete çalışanlarının öldürülmesi ve temel ihtiyaçların kısıtlanması gibi konuları sarkastik bir dille ele alıyor. Bu nedenle, yaşananların objektif bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmamaktadır. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nın tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nın tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.
Programın Akışı ve Konuşmalar
Sarkastik İzlenimler
Tanıtımda, hazırlanan perde indirilerek kitap davetlilerin izlenimine sunuldu. Emin Furkan Çelik ve Muhammed Fatih Sinan ortak bir sunum yaptı. Çelik, uluslararası görünmezliğin Filistin'e olan saldırılarla bağdaşıyor olduğunu ve bu durumu gözler önüne serme amacında olduklarını vurguladı.
Sinan, Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvurularını yaptıklarını ve süreci takip edeceklerini belirtti. "Bu kitabın akademik bir çalışma olmadığını, içeriğinde ironik unsurlar barındırdığını unutmayın" Kitabın içeriği, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları, gazete çalışanlarının öldürülmesi ve temel ihtiyaçların kısıtlanması gibi konuları sarkastik bir dille ele alıyor. Bu nedenle, yaşananların objektif bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmamaktadır. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nın tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nın tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.
Kitabın içeriği, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları, gazete çalışanlarının öldürülmesi ve temel ihtiyaçların kısıtlanması gibi konuları sarkastik bir dille ele alıyor. Bu nedenle, yaşananların objektif bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmamaktadır.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nın tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.
Open Refah ekibi tarafından, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 70. yıl dönümünde Filistin için hazırlanan "Dünyanın en büyük trajikomedi kitabı"nın tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.