İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 74 Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Büyük Operasyon

İstanbul'da, düzensiz göçmenlere karşı gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda 74 yabancı uyruklu göçmen yakalandı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen durumunda bulunan kişilerin kaldığı adresleri belirlemek için bir çalışma başlattı. Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, 65 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa’da Uygulamalar

Buna ek olarak, Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen uygulamada 10 mobil göç aracı, 165 polis ve 23 göç uzmanı yer aldı. Uygulama sırasında 504 yabancı uyruklu kişi sorgulanırken, üvey geçiş yapan ve vize ihlali bulunan 9 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Bu operasyon sonucunda yakalanan 74 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için ilgili müdürlüğe teslim edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.