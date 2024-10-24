İstanbul'da Eczacılık Kongresi Başladı

İstanbul'da "Geleceğin E Hali 2024 Kongresi" Başladı

İstanbul Kongre Merkezi'nde, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen "En Büyük Eczacılık Buluşması-Geleceğin E Hali 2024 Kongresi" kapılarını açtı.

PGED Yönetim Kurulu Başkanı'nın Açılış Konuşması

Kongrenin açılışında konuşan PGED Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, etkinliğin eczacılık fakültesi öğrencileri ve profesyonellerine faydalı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın Mesajları

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ülkelerin kapsayıcı kurumlar inşa etmediği takdirde zenginleşemeyeceğini vurguladı. Turan, hukukun üstünlüğünü tesis etmenin herkes için uzun vadede faydalı olacağını belirtti.

Turan, TÜSİAD'ın 50. yılı dolayısıyla yayınladıkları "Geleceği İnşa" raporunda nitelikli insan kaynağına, güvenilir ve kapsayıcı kurallara, bilim ve teknolojiye yatırım yapılmasının önemine dikkat çekti: "Artık Türkiye'nin marka olan şeylere yatırım yapması gerekiyor."

Ekonomik ve Jeopolitik Dönüşümler

Dünya ekonomik işbirliğinin teknolojik dönüşüm, iklim, sağlık, ticaret ve yatırım konularını kapsadığını söyleyen Turan, geçmişte yaşanan tüm krizlerin üzerine yenilerinin eklendiğini ifade etti. "Yeni dünya düzenine ayak uydurabilmek için yapımızı gözden geçirmemiz gerekiyor," dedi.

Eğitim Sisteminde Reform İhtiyacı

Fen, teknoloji, mühendislik ve sağlık alanlarındaki mesleklere olan talebin %30 artacağını belirten Turan, eğitim sisteminin bu değişikliklere uygun olacak şekilde reforme edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi için eğitim kalitesinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Beyin Göçü ve Gençlerin Geleceği

Turan, gençlerin yurt dışına kaybının artmasına dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için kurumların güçlendirilmesi ve gençleri ülkelerinde hayallerini gerçekleştirebileceği bir ortamın sağlanması gerektiğini ifade etti. "Yargı bağımsızlığını sağlamalı ve liyakatı artırmalıyız," şeklinde konuştu.

Kongreye Katılım ve Süreç

Kongreye PGED Onursal Başkanı Armağan Ener, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney ve bilim insanları katıldı. Etkinlik boyunca akademisyenler eczacılık alanında çeşitli konularda sunumlar yapacak ve kongre 26 Ekim'de sona erecek.