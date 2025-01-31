İstanbul'da Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında önemli bir adım atıldı. Tören, derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

Vali Gül: "Eğitim, Üç Ayağa Dayanır"

İmza töreninde konuşan Vali Gül, eğitimin üç temel ayağından bahsederek, "İyi okul yok. İyi öğrenci, iyi öğretmen ve iyi veli var. Fabrikadan çıkmış gibi iyi öğrenci ya da iyi veli ortaya çıkmıyor; emek harcanması gerekiyor" dedi. Gül, "Dünyanın en güzel okulunu yapsanız, en iyi öğretmenleri yetiştirseniz de bu kültürü oluşturmak için zaman ve emek gereklidir. Sivil toplum kuruluşlarının işbirliği, devletimiz ve milletimizin yükünü azaltıyor" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün Açıklamaları

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eğitimin hayatın her alanına dokunduğunu ve bu sorumluluğu sivil toplum ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğine dikkat çekerek, "Aile, eğitim sürecinin en önemli parçasıdır. Öğretmen, öğrenci ve aile işbirliği olmadan başarılı olamayız. Bu nedenle öğretmenlerin eğitimi çok önemlidir" dedi.

TOGEMDER Başkanı Sekmen'in Mesajı

TOGEMDER Başkanı Belma Sekmen, 2022 yılında imzalanan protokolün genişletildiğini duyurdu. Yeni protokol ile çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için projeler geliştirilmesi planlanıyor. Sekmen, "Kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte çalışması toplumun yaşam kalitesini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.