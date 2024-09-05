İstanbul'da Eğitime Erken Başlangıç: 9 Eylül Saat 10.00-15.00

İstanbul'da 9 Eylül'de Eğitim Öğretim Saatleri Açıklandı

İstanbul Valiliği, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Eğitim saatleri ise 10.00-15.00 olarak belirlendi.

Öğrencilerin İlk Gün Heyecanı

Bu yıl, İstanbul'daki resmi ve özel okullarda toplam 2 milyon 951 bin 685 öğrenci eğitim öğretim hayatına başlayacak. Bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında öğrenim göreceği bildirildi.

Servis Araçları ve Şehir Trafiği

Okulların açılmasıyla birlikte, 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacak. Valilik, bu durumun ilk günlerde şehir trafiğinde yoğunluğa yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu yüzden, 9 Eylül Pazartesi günü eğitim saati aralığının 10.00-15.00 olarak belirlenmesi uygun görüldü.