Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Eğitime Erken Başlangıç: 9 Eylül Saat 10.00-15.00

İstanbul'da 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül'de saat 10.00-15.00 arasında başlayacak. Servis trafiğine dikkat!

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:15
İstanbul'da Eğitime Erken Başlangıç: 9 Eylül Saat 10.00-15.00

İstanbul'da 9 Eylül'de Eğitim Öğretim Saatleri Açıklandı

İstanbul Valiliği, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Eğitim saatleri ise 10.00-15.00 olarak belirlendi.

Öğrencilerin İlk Gün Heyecanı

Bu yıl, İstanbul'daki resmi ve özel okullarda toplam 2 milyon 951 bin 685 öğrenci eğitim öğretim hayatına başlayacak. Bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında öğrenim göreceği bildirildi.

Servis Araçları ve Şehir Trafiği

Okulların açılmasıyla birlikte, 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacak. Valilik, bu durumun ilk günlerde şehir trafiğinde yoğunluğa yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu yüzden, 9 Eylül Pazartesi günü eğitim saati aralığının 10.00-15.00 olarak belirlenmesi uygun görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi